Redoblan medidas de sanidad en mercado 20 de Noviembre de Oaxaca

-Piden a la población que sólo acuda una persona por familia a realizar sus compras

-Todos los clientes y trabajadores deben usar cubre bocas y aplicarse gel antibacterial

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Locatarios del mercado 20 de noviembre de la capital oaxaqueña, redoblaron las medidas de higiene, con la intención de disminuir el riesgo de contagio de Covid-19 en este espacio público, por ello pidió a la población a acatar las medidas que han dispuestos en este mercado con afluencia de personas.

El vocero de los locatarios Ricardo Leyva, recomendó que si alguien tiene que ir al mercado a comprar su mercancía, lo haga una sola persona por familia y que no forme parte de los grupos de riesgo, asimismo indicó que todos los comercios aplican gel antibacteriala sus clientes y desinfectan sus locales.

Hasta el momento no se ha reportado ningún contagio entre las personas que laboran en el mercado 20 de noviembre, aún cuando en su momento se corrió el rumo de que dos cocineras habían dado positivo, situación que fue desmentida por los propios locatarios.

Además Ricardo Leyva hizo un pequeño recorrido por algunos locales, para mostrar a la población que los locatarios le piden a sus clientes que para ingresar deben traer el cubre bocas puesto, les aplican gel antibacterial y su mercancía está empacada para así disminuir los riesgos de contagio.

Son alrededor de setenta locales los que están abiertos en el interior del mercado y los que no abren, es porque sus dueños forman parte de los grupos de riesgo y que por recomendación de la administración del mercado, se les pidió que cerraran.

