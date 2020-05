Mandan a cuarentena a retenidos en La Joya Jacatepec

-Estarán bajo supervisión médica para detectar o descartar que se hayan contagiado de Covid-19



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- El gobierno municipal de Santa María Jacatepec, informó por medio de un comunicado, que las personas que fueron retenidas el pasado 19 de mayo en la comunidad de “La joya”, fueron puestas en cuarentena y estarán bajo vigilancia médica, debido a que pudieron haberse contagiado de #Covid19.



Así mismo se dio a conocer que el servicio de consultas médicas queda suspendido de manera temporal en el consultorio municipal y en la Unidad Médica de la comunidad “Cerro de Concha”, hasta que se confirme el estado de salud del personal.



Y es que el pasado 19 de mayo, habitantes de la comunidad de “La joya” retuvieron a nueve personas, como medida de presión para que las autoridades se retractaran de que uno de sus habitantes había fallecido por Covid-19, pues argumentan que el deceso se dio por salmonelosis y no por coronavirus.



Incluso en aquella ocasión una mujer le quitó el cubre bocas a las personas retenidas, poniéndolos en riesgo de algún posible contagio, toda vez que la mayoría de la población de dicha comunidad, afirman que el Covid-19 en un invento del gobierno y que no existe tal enfermedad, por ello ahí no acatan las medidas de prevención.

