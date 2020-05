Inicia temporal de lluvias y ciclones en Oaxaca

-En caso de desastres naturales, se tomarán protocolos de sanidad debido a la pandemia

Ángel Camarena/Mario Romero

Tuxtepec, Oaxaca.- El Meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil Cutberto Ruiz Jarquín informó, que se mantendrán lluvias aisladas en gran parte del territorio oaxaqueño en la transición del estiaje o sequía, al temporal de lluvias, aunque hay zonas donde no se ha registrado ninguna precipitación.



Comentó, que ya se encuentra la primer onda tropical sobre el caribe proveniente de áfrica, transitando por el oeste de haiti hacia suelo mexicano, explicó que hasta la tercer y cuarta onda es cuando ya se puede establecer el temporal de lluvias.



Estas ondas tropicales, traen consigo vientos arrachados que se modifican ante los forzamientos orográficos de la zona, provocando calentamiento diurno y altas temperaturas desde 35 a 40 grados con altas sensaciones térmicas en algunas partes de la entidad provocando tormentas eléctricas como se han estado presentando.



Así mismo, detalló las recomendaciones que se estarán manejando en caso de que se presenten desastres naturales y se tenga que hacer uso de los refugios temporales bajo las medidas de sanidad por la presente pandemia, ya que representarían un punto crítico de contagios.



Expresó su preocupación ante algún posible desastre meteorológico de gran o baja escala, ya que resultaría complicado atender la situación por las condiciones sanitarias que se tendrían que llevar acabo para evitar la propagación del virus.



Finalmente detalló el protocolo que se debe seguir, en caso de solicitar una declaratoria de emergencia ante desastres naturales.

FOTO: Ilustrativa

