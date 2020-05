Fallece Benjamín Tomás, líder de UGOCP en Tuxtepec

Versiones indican que un problema renal habría se habría complicado con sintomas de covid19

Redacción TVBUS

Tuxtepec, Oax.- El dirigente de los ambulantes afiliados a la UGOCP en esta ciudad de Tuxtepec, Benjamín Tomás Miguel falleció la noche de este viernes victima de una complicación renal, que se habría complicado con síntomas de covid19.

El Presidente Municipal de Tuxtepec, Fernando Bautista Dávila en sus redes sociales dió las condolencias a la familia del líder ambulante quien lo apoyo en sus dos administraciones municipales, incluso una de sus hijas fue regidora con el actual edil.

Tomás Miguel habría enfermado hace unos dias, algunas versiones señalan que dos, y fue internado en el Hospital de Tuxtepec, pero al parecer por los problemas que ya tenía producto de una diabetes se complicó su estado de salud y falleció la noche de este viernes.

Hasta el momento no se ha informado del proceso de cremación o inhumación que seguirán, pues se habla de sospecha de covid aun no confirmado, por lo que se presume tendrá que ser un proceso rápido como lo marcan las normas sanitarias.



Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario