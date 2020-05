Enfermera de Huajuapan da positivo a covid-19

-Esto luego de tener contacto con paciente que falleció

Redacción

Ernesto Orduña Ruiz, jefe de la jurisdicción sanitaria número 05 de la Mixteca, confirmó que en Huajuapan de León, una enfermera de 50 años de edad fue contagiada por covid-19 tras dar positivo a la prueba.

Así mismo, aseguro que la enfermera fue contagiada al tener contacto directo con paciente que falleció por dicha enfermedad causada por este virus.

Orduña Ruiz, mencionó que fueron realizadas cuatro pruebas a personal del ISSSTE de Huajuapan, de los cuales solo dos enfermeros han tenido respuesta, la enfermera de 50 años que dio positivo y un segundo enfermero que dio negativo y aún faltan dos masculinos por confirmar, un paramédico de 47 años de edad y otro de 66 años del área médica.

Se sabe que el municipio de Huajuapan de León, es el que presenta más casos de Covid-19 en toda la región de la Mixteca con 16 casos.

Cabe mencionar que en días anteriores, tras la muerte de una mujer de 85 años, el personal médico y trabajadores del ISSSTE de Huajuapan, denunciaron que varios han sido puestos en cuarentena y que a pesar de haber tenido contacto con la paciente no se les había realizado ninguna prueba.

De igual manera se sabe que el Hospital del ISSSTE de Huajuapan no está dando servicio a los derechohabientes, solamente a casos de mayor urgencia y se encuentra en una confrontación con su directora y con los Servicios de Salud de Oaxaca por no realizarles la prueba de covid a médicos y enfermeras que estuvieron en contacto con la occisa, y por no contar con los insumos suficientes ante esta pandemia.



Comentarios

