En Tuxtepec, con marcha exigen justicia para mujeres desaparecidas

-Familiares de Itzel, Casandra y Fátima, exigen que haya avances en las investigaciones para dar con el paradero de las jóvenes

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Al grito de “justicia para Itzel, Casandra y Fátima”, familiares y amigos de estas tres mujeres, marcharon este viernes para exigir a las autoridades responsables de la seguridad que avancen en las investigaciones de las jóvenes que desaparecieron en fechas diferentes, pero que hasta el momento desconocen de su paradero.

Durante la marcha, los ciudadanos exigieron al Fiscal General del Estado Rubén Vasconcelos que dé respuesta inmediata sobre estas investigaciones, además exigieron al gobierno municipal garantizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente la instalación de cámaras de vigilancia y con esto abonar a que ya no haya Tuxtepecanas desaparecidas.

De playera blanca y con lonas para exigir justicia, caminaron hasta el palacio municipal en donde permanecieron por un momento exigiendo justicia; allí el papá de Itzel González, Juan González exigió al Fiscal Rubén Vasconcelos que trabaje en la investigación de la estudiante de la UNPA que lleva 40 días desaparecida, “si no tiene la capacidad pídale ayuda al gobierno federal” reiteró.

Agregó que su hija arribó a Tuxtepec a estudiar la licenciatura de enfermería para ser gente de bien, ya que ella es originaria de Uxpanapa Veracruz, “somos gente de bien, confiamos en Dios, creemos en Dios”, dijo.

Así mismo familiares de Casandra Ramírez Salomón, reclamó que a las autoridades que no hay seguridad para las Tuxtepecanas, que van a pedir trabajo y desaparecen, además les exigió actuar

Esta es una de las tantas marchas que se han hecho últimamente en el municipio, en donde familiares, amigos y hasta estudiantes han caminado por las calles exigiendo que aparezcan estas jóvenes.

Fátima una joven de 18 años desapareció el pasado 2 de marzo en la colonia Santa Fe; Itzel desapareció el pasado 14 de abril, y aunque se logró la detención de un supuesto implicado, hasta el momento desconocen del paradero de la joven, quien lleva ya 40 días desaparecida.

Casandra Ramírez Salomón, es la última joven que desapareció y que hasta el momento no saben nada de ella, su madre María Isabel Salomón dijo que las investigaciones están muy lentas y que su hija buscó a trabajo a través de las redes sociales, por lo que aconsejó a las jóvenes a no ser tan confiadas en las redes sociales

Los familiares, reiteraron que lo único que piden es que haya respuesta a las desapariciones y que ya no haya más mujeres desaparecidas.

