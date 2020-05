Empresario de Amilpas se deslinda de presunto narcomensaje

-“La propiedad no pertenece a la empresa mencionada ni a ningún familiar nuestro”, dijo el empresario a través de un comunicado.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Mediante medios de comunicación locales en San Jacinto Amilpas, dieron a conocer el hallazgo de una hielera, que en su interior contenía una cabeza de puerco y venia acompañada de una cartulina que citaba la frase “La próxima será la tuya”.

Las versiones que circularon en diferentes medios de comunicación, vincularon la propiedad ubicada en la calle Nicolás Bravo de la colonia Nuevo México de este municipio, al dueño de la empresa “Uniformes Keyri”, asegurando que se trataba de su domicilio particular, en donde fue hallado este contenedor con el mensaje.

Posteriormente a través de un comunicado publicado en la página de la misma empresa, el empresario desmintió las especulaciones sobre la propiedad donde fue encontrado este recipiente y específica; que la ubicación del domicilio en cuestión, no pertenece a su empresa ni a ningún integrante de su familia, por lo que pide a los servicios de comunicación constaten la veracidad de sus notas y aclaren este mal entendido.

