Dejan cabeza “de puerco” con mensaje amenazante en zona habitacional de Amilpas

-Sobre el cofre de un vehículo fue hallada una hielera con el mensaje “la próxima será la tuya”.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax. – Durante la mañana de este viernes en una zona habitacional de la colonia Nuevo México, sobre la calle Nicolás Bravo perteneciente al municipio de San Jacinto Amilpas, en la región de los Valles Centrales, fue reportado el hallazgo de una hielera sobre el cofre de un vehículo, la cual se conservaba en su interior la cabeza de un puerco y venia acompañada de un mensaje que amenazantemente decía; “La próxima será la tuya”.

Autoridades policiales se dieron cita en el lugar, procediendo con el acordonamiento de la zona, para realizar las primeras investigaciones en relación al hallazgo, que presuntamente fue dejado a las afueras de la propiedad de conocido empresario de ese municipio, según las versiones que circularon en medios locales.

