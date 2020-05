Confirma Fiscalía de Oaxaca detención de líderes de CATEM

-Los cargos que les imputan son portación de armas de fuego y drogas



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, confirmó por medio de un comunicado, la detención de los líderes transportistas del CATEM, bajo el cargo de portación de armas de fuego y drogas, la detención se realizó la tarde de este jueves en el municipio de Santa María del Tule, de la región de los valles centrales.



Los detenidos afirma el documento, serán presentados ante la autoridad correspondiente, quien resolverá su situación jurídica en las próximas horas, sobre todo porque los cargos que se le imputan a estos sujetos es la portación de armas de fuego y drogas.



Cabe mencionar que cuando la noticia de la detención de los dirigentes del CATEM se dio a conocer en las redes sociales, ocasionó que mototaxistas agremiados a esta organización, bloquearan por unos momentos los accesos a Plaza Bella, así como el parque del amor y la carretera federal 175, en el crucero de La Experimental en San Antonio de la Cal.



Los detenidos eran buscados por diversos delitos, el último cometido en marzo pasado cuando se encontraban cenando en las taquerías frente a la terminal de autobuses ADO, cuando luego de discutir con dos jóvenes, los golpearon, los encañonaron e hirieron a uno en la pierna por disparo de arma de fuego.



Además en enero de este año, la residencia de estas personas fue cateada por personal de la Fiscalía General del Estado luego de una balacera entre transportistas en Santa Lucía del Camino, donde se aseguraron animales exóticos y vehículos con reporte de robo.

