Caen un 50% las ventas de pan por Contingencia y por el elevado precio de los insumos en Valle Nacional

-Aseguran que esta situación ha repercutido para que el precio del pan se haya incrementado un 25% en algunos sectores

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Panaderías de Santa Fe y la Mar aseguran que por la situación de contingencia, además del alza de insumos y las altas temperaturas, la venta de sus productos ha caído hasta en un 50% a comparación de otros años.

Asegura Sergio Avendaño, que está situación ha provocado que algunas Panaderías hayan aumentado el precio del producto hasta en 25% debido a que era insostenible mantenerlo a un solo precio.

Dijo que aunque algunas Panaderías ya optaron por cerrar, ellos por el momento no lo han hecho, ya que algunas familias dependen de este negocio, por lo que seguirán trabajando a contracorriente para seguir generando empleos, ya que de la venta del pan se sostienen las personas que se dedican a este oficio.

Por otro lado, Marcelo Luis Hernández, comentó que es urgente que se otorguen los créditos prometidos por el Gobierno Federal para que los pequeños negocios puedan soportar los embates de esta crisis, pues aseguró que el precio de los insumos como la harina, huevos y azúcar, han aumentado un 25%, situación que se les complica a pequeños comercios para seguir produciendo pan, por lo que esperan que AMLO cumpla su palabra, de lo contrario seguirán cerrando sus cortinas al no contar con recursos para mantener el negocio.

Por último, explicó que otro de los factores de la caída de las ventas, es que muchos pueblos mantienen cerrados sus accesos y no permiten la entrada de vendedores, por lo que no se ha podido distribuir el producto hacia otros lugares y por lo consiguiente generan pérdidas para estos comerciantes que esperan también aumentar el costo de sus productos para estabilizar sus negocios.

