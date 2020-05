Arrestan a policía que denunció irregularidades del gobierno de Oaxaca de Juárez

-Otros elementos también han sido llamados en calidad de arresto por parte de la dirección de la corporación

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Petrona Gutiérrez Lucas es un elemento de la policía municipal de Oaxaca de Juárez, quien ha denunciado en varias ocasiones ciertas irregularidades cometidas por el gobierno que encabeza Oswaldo García Jarquín y este viernes, fue notificada que se encuentra en calidad de arrestada.

La boleta de arresto tiene fecha 19 de mayo y el motivo es porque “solicitó permiso para acudir al cuartel general e indicar que tenía una reunión con el mando, siendo otro el motivo”, el arresto consiste en que Petrona Gutiérrez se debe mantener en el cuartel el tiempo que su superior determine, aunque el documento no establece el periodo, el documento está firmado por el policía segundo Miguel Barranco Cruz.

Hay que recordar que Petrona Gutiérrez ha fungido como la vocera de los policías municipales de la capital, quienes han denunciado que no les han pagado el bono que les ofrecieron por estar en los operativos para reducir la movilidad durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

También denunció que el gobierno de Oswaldo García Jarquín estaba ocultando información con relación a la muerte de un elemento de la corporación por Covid, además dijo que las caretas que les habían entregado eran de baja calidad y eso los ponía en riesgo de contagiarse de esta enfermedad, máxime que se sospecha que al menos 30 elementos están contagiados.

Además se sabe que al menos otros elementos de la policía municipal han sido llamados en calidad de arresto, luego de una reunión que se llevaría a cabo con el Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana del gobierno capitalino Aquileo Sánchez Castellanos, misma que no se realizó porque a decir de Petrona, el director sólo quería hablar con una comisión y con todos los elementos.

