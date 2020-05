Aprueban primer paquete de obras en Tuxtepec, se invertirán más de 47 mdp

-Se autorizaron 44 obras en 8 rubros

De la redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de una sesión virtual, este viernes el cabildo Tuxtepecano aprobó el primer paquete de obras que contempla 44 acciones, que se determinaron atendiendo las necesidades primordiales de las colonias del municipio.

El director de Obras Públicas Alfonso Clara Ortela dijo que el monto a aplicar en este primer paquete de obras es de 47 millones 674 mil 412 pesos con 61 centavos, distribuidos en la 44 acciones a ejecutar.

Agregó que para el rubro de pavimentos se invertirán 12 millones 286 mil 425 pesos con 70 centavos, para techados se contempla una inversión de 9 millones 988 mil 679 pesos con 07 centavos; para agua potable se asignaron 6 millones 505 mil 404 pesos con 11 centavos, para caminos se invertirán 6 millones 351 mil 471 pesos con 84 centavos.

Para el rubro de electrificación se espera invertir 5 millones 277 mil 909 pesos con 68 centavos; para drenaje sanitario se invertirán 4 millones 679 mil 466 pesos con 37 centavos, en drenaje pluvial se invertirá 1 millón 365 mil 947 pesos con 39 centavos y en guarniciones y banquetas será 1 millón 209 mil 108 con 45 centavos.

De las 44 obras, 10 son de pavimento, 8 techados, 8 de agua potable, 7 obras de drenaje sanitario, 5 de electrificación, 3 de caminos y, 2 obras de guarniciones y banquetas y 1 de drenaje pluvial.

Así mismo explicó que las obras se van a realizar conforme a las disposiciones del gobierno federal, esto en relación al semáforo que se maneja, y dependiendo de la nueva normalidad.

