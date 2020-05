Afectados de Salinas del Marqués, piden a Pemex que cumpla con indemnización



Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Unos 200 socios de la cooperativa productora de sal “Costas del Marqués” del poblado de Salinas del Marqués perteneciente a Salina Cruz en el Istmo de Tehuantepec, se manifestaron en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex), para que cumpla con el pago de indemnizaciones por el derrame de hidrocarburo causados por una monoboya, tras el sismo del 2017.

Los cooperativistas se manifestaron en los accesos de una de las terminales maritimas de la paraestatal, en espera de que se escuchen sus reclamos.

Raúl Antonio Gallegos representante de los afectados, recordó que el 24 de Octubre del 2019, se firmó una minuta de trabajo con un representante del gobierno de Oaxaca y funcionarios de Pemex para que en los seis primeros meses de este año, con una inversión de nueve millones de pesos, se llevara acabó la construcción de una planta refinadora de sal.

Lo anterior, como parte del proceso de indemnización por haber contaminado Pemex, tres de cuatro estanques concentradores y cristalizadores de sal, debido al derrame que se registró en la tubería submarina de la monoboya 3 que está frente a las costas del puerto y que la corriente marina llegó hasta los estanques cómo se demostró con peritajes de la entonces PGR y cuya copia, fue proporcionada a los socios de la referida cooperativa.

Hasta la firma de la minuta en dichos estanques, se habían dejado de producir aproximadamente 30 mil toneladas de sal, más la producción de este año.

En la minuta se lee que derivado de las pláticas sostenidas con la comunidad, representantes de la misma y petróleos mexicanos, se acuerda:

Único: La sociedad cooperativa de producción salineros de la costa del Marqués SC de RL de CV, presentará ante la gerencia de responsabilidad social de Petróleos Mexicanos, un proyecto productivo para el desarrollo de la industria salinera, el cual será presentado para su validación, y en su caso, aprobación ante las instancias correspondientes, para ello la comunidad presentará el proyecto el miércoles 30 de octubre por un monto de 9 millones de pesos.

Pemex ejecutará el proyecto dentro del primer semestre del 2020.

En lo sucesivo, la comunidad de Salinas del Marqués dará privilegio al diálogo ante cualquier eventualidad con respeto a las leyes, comprometiéndose a no bloquear las vías de comunicación y/o instalaciones de Petróleos Mexicanos

Pemex se compromete a no tomar acciones legales contra los integrantes de la cooperativa costas del Marqués.

La minuta fue firmada por representantes de la cooperativa productora de sal, un representante del gobierno del estado y tres funcionarios de Petroleos Mexicanos (Pemex).

Raúl Antonio Gallegos, representante de la cooperativa manifestó que a pesar de que ellos han cumplido y entregado en tiempo y forma el proyecto de la refinadora de sal, (Pemex) no ha cumplido y por ello no descartan seguir manifestado hasta que haya respuesta por que fue la paraestatal la que contaminó la zona lagunar.

