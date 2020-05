Tras correrlos, La Joya Jacatepec se queda sin médicos que los atiendan

-Alrededor de 1,800 habitantes ya no tienen atención médica por si se presenta algún enfermo

-En 15 días podrían mandar nuevo personal, pero se desconoce si querrán ir

Redacción TVBUS

Tuxtepec, Oax.- Mas de 1,800 personas que habitan la comunidad de La Joya, Jacatepec se han quedado sin atención médica, tras haber retenido y prácticamente corrido al personal que laboraba en la Unidad Médica Rural del IMSS de ese lugar, molestos porque les pedían medidas contra el covid y mas aún por haber detectado un caso de esa enfermedad.

De acuerdo con información proporcionada por el Presidente Municipal Victor Raúl Hernández, en esa Unidad Médica trabajaba una doctora, una enfermera un un auxiliar voluntario, que es el único que se ha quedado, pues los habitantes presionaron que les cambiaran a los demás porque no estaban de acuerdo con el proceder que tuvieron ante la pandemia del covid.

Y es que tras haber retenido al personal médico y a otros funcioanrios del gobierno municipal, exponerlos al contagio y violarles sus derechos, los habitantes de esa comunidad manifestaron que la molestia era por haber diaganosticado como sospechoso de covid a un paciente de 85 años que finalmente falleció y porque les exigian muchas medidas ante la pandemia, ya que ellos consideran que ahi no hay ese virus o bien que es un invento del gobierno.

La Doctora titular de la Unidad Médica Rural, a decir de las autoridades, dio seguimiento puntual a las personas que llegaron en las últimas semanas a la comunidad, sobre todo del norte del país, y siempre estuvo atenta pidiendo que guardaran la cuarentena en su casa por precaución, situación que molestó a muchas familias.

La molestia se potencializó cuando el viernes de la semana pasada detectaron a un paciente de 85 años que tenía síntomas de covid y fue enviado al Hospital de Tuxtepec, donde se le tomó la muestra y mas tarde murió. El cuerpo del paciente fue enterrado el sábado por la mañana, y el lunes se dio a conocer que el resultado de la prueba era positivo.

El Gobierno Municipal de Jacatepec, publicó en su cuenta de Facebook la información sobre el caso positivo, y todo eso molestó mas a la comunidad y a algunos familiares del difunto, quienes aseguraron que en ese lugar no hay covid, que es un invento del gobierno y que la persona no habia fallecido de ese mal.

Eso provocó la retención del personal médico, de policias, de funcionarios municipales, hasta que finalmente tras 17 horas de retención y con el compromiso de que serían cambiado el personal, los dejaron ir.

Ahora la comunidad no tiene médicos, tiene un alto riesgo de contagios porque no han guardado las medidas, además de que durante la protesta ciento de personas se abarrotaron sin cubrebocas ni la sana distancia. Sin médicos, si hubiera un enfermo en ese lugar, ya sea de covid o alguna otra situación, no tendrá atención médica.



