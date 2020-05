Realizan operativo en Zicatela y Huatulco, para retirar a surfistas y bañistas

-Por tierra y mar se invitó a bañistas que violaron cuarentena a replegarse a sus domicilios.

Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Las fuerzas de seguridad, estatal, municipal, junto con la Guardia Nacional, ante la pandemia por el Covid-19 realizaron operativos en playas para retirar bañistas y hasta asegurar tablas de surfing, ante su presencia en las playas de Zicatela y Bahías de Huatulco.

En la acción tambien participaron brigadistas de protección civil e inspectores municipales que realizaron la clausura de los negocios y establecimientos comerciales, que se encuentran en la zona de playas.

La autoridad municipal les reportó a los infractores que se violaron los letreros y las lineas amarillas donde se restringía el acceso a las playas, por lo que determinó realizar exhortos a los bañistas para que desalojaran los espacios y se retiraran a sus domicilios.

Algunos extranjeros, trataron de oponer resistencia a los llamados y la policia local, determinó asegurar las tablas de surf.

En Bahias de Huatulco, a travez de lanchas naúticas, la policia, y la Guardia Nacional lanzó con megáfonos llamados a los bañistas para que desalojaron las zona de playas.

Se les informó que la región sigue en semaforo amarillo, por lo que no se pueden realizar actividades públicas.

“Se tuvo que realizar un operativo coordinado con autoridades municipales tierra-mar para evitar que se reelajaran las medidas de aislamiento preventivo en las playas, ante la presencia de una gran movilidad en la zona”, afirmo César Narvaez Vocero de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

