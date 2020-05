Pactan SSPO y Poder Judicial del Estado trabajar juntos por una vida libre de violencia para las mujeres

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de mayo de 2020.- La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) y el Poder Judicial del Estado, pactaron redoblar esfuerzos para la atención, prevención y erradicación de las desigualdades y la violencia de género.

Con la firma de convenios de colaboración Marco y Específico, ambas instituciones sumarán voluntades y esfuerzo para generar de manera conjunta, actividades de investigación académica, capacitación, sensibilización y difusión, encaminadas a garantizar en las niñas, adolescentes y mujeres, una vida libre de violencia.

Con el apoyo del Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres, se establecerán mecanismos institucionales de seguimiento, evaluación y coordinación, para la creación de políticas públicas y acciones con perspectiva de género y derechos humanos.

En este sentido, la administración que encabeza el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, da cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), reiterando su compromiso de seguir construyendo un Oaxaca cada vez más seguro para todas y todos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario