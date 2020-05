No descartan más casos de covid, en personal del ayuntamiento de Tuxtepec

-Algunos trabajadores, al presentar síntomas se están haciendo las pruebas

De la redacción

Tuxtepc, Oaxaca.- En el marco de una videoconferencia, el Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, dio a conocer que hasta el momento solo hay un caso positivo de covid-19 y es el director de Desarrollo Social José Manuel Rangel, pero hay más trabajadores que se están realizando las pruebas para descartar o confirmar que son positivos a covid.

Dijo que principalmente el personal de la dirección de desarrollo social, están resguardándose y quienes están presentando síntomas están realizándose las pruebas, por lo que de resultar positivos estarían aumentando los casos.

Sin confirmar cuantas personas están presentando los síntomas, mencionó que una vez que sepan si hay más casos confirmados estarán informándolo.

Así mismo, el Presidente señaló que en las próximas horas se reunirá con el cabildo, de manera virtual, para analizar quien estará al frente de la dirección de Desarrollo Social ya que el director está hospitalizado, y se tienen que seguir con todas las actividades, principalmente con la entrega de despensas, perteneciente al programa Alimentario.

El Presidente hizo un llamado a la ciudadanía a seguir con todas las recomendaciones necesarias, como el lavado de manos, la sana distancia y el uso del cubrebocas; así mismo hizo hincapié en que seguirán con los operativos en el sector comercial, y con esto evitar que haya más casos, ya que al haber negocios abiertos, son más las personas que andarán en el centro y que esto podría aumentar los casos.

