Mantiene CEPCO trabajos de sanitización por COVID-19

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de mayo de 2020.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), mantiene los trabajos de sanitización en comunidades de la entidad, por instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, y en apoyo a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

El titular de la CEPCO, Antonio Amaro Cancino, indicó que la Unidad General de Respuesta Inmediata ha trabajado en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Santa María El Tule, Santa Lucía del Camino y San Jacinto Amilpas.

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), se ha trabajado en la sanitización de espacios públicos de Santa María Atzompa, Villa de Zaachila, San Antonino Castillo Velasco, Santiago Juxtlahuaca, San Andrés Huayapam, San Juan Bautista Cuicatlán, Cuilápam de Guerrero, San Bartolo Coyotepec y San Jacinto Amilpas.

Magdalena Apasco, Ocotlán de Morelos, Teotitlán de Flores Magón, Matías Romero y Santo Domingo Tehuantepec, también son municipios que han sido sanitizados.

El titular de la dependencia enfatizó que a través de las 12 delegaciones regionales con los que cuenta la CEPCO, los trabajos de sanitización se mantendrán con el objetivo de mitigar la propagación del COVID-19.

