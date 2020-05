La prevención no debe convertirse en discriminación: Irineo Molina

-El Covid-19 es una enfermedad contagiosa, necesario reducir movilidad de personas en calles y seguir recomendaciones del sector salud.

Comunicado

Tras el incremento de casos positivos de Covid-19 en el distrito 01, el diputado federal Irineo Molina Espinoza hizo un llamado a la ciudadanía para que la prevención de la propagación del virus no se convierta en un motivo de discriminación.

Para Irineo Molina disminuir el riesgo de contagio a través de la sanitización continúa de casas, vehículos, así como lavarse las manos; y en caso de salir a la calle, usar cubrebocas y gel antibacterial es responsabilidad de todos, si en verdad se quiere bajar la curva de contagios para regresar a la “normalidad”, y no sólo de unos cuantos.

De ahí que el diputado federal Irineo Molina exhortará a toda la ciudadanía a seguir las recomendaciones emitidas por el sector salud y evitar salir de casa en la medida de lo posible, sólo así la curva de contagios disminuirá, en especial en la Cuenca del Papaloapan donde hasta el 20 de mayo, la Jurisdicción Sanitaria N. 3 registraba 79 casos positivos y 17 decesos.

