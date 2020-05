Jefe Jurisdiccional condena hechos que pusieron en riesgo a personal de salud en Jacatepec

-Señaló que en todo momento el personal actúa con ética y profesionalismo

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que el personal médico de la unidad adscrita a la comunidad de La joya perteneciente a Santa Maria Jacatepec, fuera retenido por varias horas, el Jefe de la jurisdicción sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón condenó los hechos ocurridos, aseguran que los médicos salvaguardan su vida, anteponiendo la suya.

En el marco de una videoconferencia, calificó esas acciones como irresponsables y que además pusieron en riesgo la salud de la ciudadanía, “reprobamos hacia el personal de salud, en todo momento el personal de salud actuamos con ética, profesionalismo y responsabilidad” aseveró.

Agregó que el único propósito que tienen es el de salvaguardar la vida de los habitantes, ante poniendo en ocasiones su vida, y eso fue lo que hicieron Gloria López Obrajero y Bernardita Basilio.

Señaló que hay personas que no creen que no existe esta enfermedad y se han encargado de divulgarlo, poniendo en riesgo su vida y la de su familia, y lo que provoca que al no tomar las medidas de seguridad haya más casos confirmados en la región.

Cabe hacer mención que los habitantes de la comunidad exigieron a las autoridades el cambio del personal de salud de esta unidad, con el motivo de que eran muy insistentes en los que los habitantes tomaran todas las medidas de prevención.

