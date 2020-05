Hospital civil de Oaxaca ya atiende a pacientes con Covid-19

– Las nueve camas que se habilitaron cuentan con ventilador, monitores y se dispuso de un quirófano en caso de ser necesario

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Secretario General de la Subsección 07 del Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”, informó que el nosocomio habilitó nueve camas para atender a pacientes con Covid-19, también se cuenta con un quirófano para usarlo en caso de que algún paciente con esta enfermedad requiera ser operado.

Agregó que las nueve camas con las que cuenta el hospital civil, todas tienen su equipo de apoyo respiratorio, su monitor y todo lo necesario, asimismo indicó que esta área se tuvo que utilizar porque desde que se anunció que este nosocomio atendería casos Covid-19, empezaron a recibir pacientes con esta enfermedad.

Además aclaró que les hace falta un poco de material para protección, no obstante aclaró que el compromiso con el Secretario de Salud, es que cada semana les van a ir suministrando este material, por ello le informó al personal que contarán con el material necesario para desempeñar sus labores y con la protección que se requiere.

Vázquez San Germán dijo que han detectado varios casos sospechosos de Covid en pacientes que ya estaban internados, lo cual pone en riesgo al personal y familiares, aclaró que se ha actuado de manera pronta y expedita, aislando al personal contagiado y afortunadamente no se ha dado ningún caso de infección intrahospitalaria.

En las estadísticas que han dado a conocer los servicios de salud, se a reportado que personal médico y de enfermería ha dado positivo a Covid, en ese sentido el entrevistado dijo que esto les ha afectado, debido a que este personal es la que atienden áreas críticas, además reconoció las carencias que tiene el hospital civil, las cuales no son de ahora, sino que ya tienen varios años.

En algunos medios de comunicación circuló información de que un paciente con Covid-19 se había fugado del hospital, esta información fue desmentida por el Vázquez San Germán, sin embargo reconoció que un paciente se salió, el cual ya había sido dado de alta y que los familiares no hicieron los trámites correspondientes para que pudiera dejar el hospital.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario