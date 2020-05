En se confirman 5 nuevos decesos y 65 nuevos casos por covid

-En la región de la Cuenca, Tuxtepec reporta 6 nuevos casos positivos y una nueva defunción

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- En las últimas 24 horas el estado de Oaxaca se han confirmado 5 nuevos decesos y 65 nuevos casos por covid-19, por lo que ya suman 808 positivos y 90 defunciones en la entidad.

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, se reportan 20 nuevos contagios y dos nuevos fallecimientos por Covid-19, para un total de 192 casos y 14 defunciones por este virus.

La región de la Cuenca, Tuxtepec reporta 6 nuevos casos positivos y una nueva defunción, para un total de 75 casos confirmados y 15 fallecimientos en tanto en Loma Bonita, reporta su cuarto caso positivo por Covid-19.

De los municipios que presentan su primer caso por este virus se encuentra Santos Reyes Nopala.

San Pedro Ixtlahuaca reporta un nuevo caso positivo por Covid-19, con un total de 8 casos.

La Heroica Ciudad de Tlaxiaco, reporta su séptimo caso positivo por Covid-19.

En Tamazulápam del Espíritu Santo hay 2 nuevos casos positivos para un total de 5 casos.

San Pablo Etla, reporta dos nuevos casos positivos por Covid-19. Total 04 casos.

Santa María Atzompa, reporta 6 nuevos casos positivos y un nuevo fallecimiento por Covid-19. Con un total de 45 casos y 6 fallecimientos.

En Villa de Zaachila, hay un nuevo caso positivo y su segundo fallecimiento por Covid-19. Total de 20 casos y 2 fallecimientos.

Santa Lucía del Camino, presenta dos nuevos casos positivos por Covid-19. Total 29 casos.

San Sebastián Tutla, dos nuevos casos positivos por Covid-19. Total 13 casos.

Santa Cruz Amilpas, un nuevo caso positivo por Covid-19. Total 10 casos.

San Antonio de la Cal, reporta dos nuevos casos positivos por Covid-19. Total 26 casos y 3 defunciones.

En cuanto al personal que labora en las instituciones de salud hay 171 contagiados.

De acuerdo al corte informativo de los Servicios de Salud de Oaxaca, emitido este jueves 21 de mayo de 2020.

Autoridades de gobierno y de salud, piden a la ciudadanía oaxaqueña mantener las medidas sanitarias, para evitar la propagación del virus y disminuir los contagios.

