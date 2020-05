El Gobierno del Estado te invita a visitar el micrositio COVID-19

-A través de la página coronavirus.oaxaca.gob.mx, las personas pueden conocer el desarrollo de este virus y las acciones que cada dependencia está realizando durante esta contingencia

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de mayo de 2020. Para mantener puntualmente informada a la sociedad oaxaqueña sobre el desarrollo del COVID-19 en la entidad, el Gobierno del Estado de Oaxaca habilitó el micrositio coronavirus.oaxaca.gob.mx, que cuenta con información oficial disponible de los Servicios de Salud y otras dependencias, para la consulta pública.

Este espacio, habilitado desde el 30 de marzo, incluye gráficas y datos sobre la evolución de esta pandemia. De esta manera, las personas pueden consultar el número de casos confirmados, recuperados y defunciones que se contabilizan diariamente en todo el estado.

También pueden consultar los reportes técnicos que se han emitido desde el 14 de abril, con datos a nivel mundial, nacional y estatal. Las gráficas incluyen información sobre el desarrollo del Coronavirus por Jurisdicción Sanitaria y los casos confirmados en cada municipio.

A través de este micrositio, también se pone a disposición de la ciudadanía oaxaqueña los números telefónicos a los cuales las personas se pueden comunicar en caso de presentar síntomas relacionados con este virus; así como las medidas de prevención que deben llevar a cabo para evitar contagios, las cuales en un esfuerzo coordinado con la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, fueron traducidas en lenguas indígenas.

En este micrositio, la población oaxaqueña también puede encontrar los mensajes emitidos por el gobernador Alejandro Murat y conocer las acciones desarrolladas por el Gobierno del Estado a través de sus diversas dependencias, mediante la consulta de comunicados, así como de convocatorias.

Otros documentos oficiales que también están disponibles para la consulta pública, son los decretos emitidos por el Gobierno del Estado para fortalecer las acciones de prevención y disminución de contagios durante esta contingencia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario