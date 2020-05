Denuncian vecinos de Santa Lucía del Camino hechos violentos, piden la intervención de las autoridades

-Dijeron que un grupo de personas armadas llegó con cohetones, bombas molotov, cortaron cartucho y encañonaron a unos trabajadores



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Vecinos de la colonia viejo aeropuerto, denunciaron que un grupo de personas acudieron a la calle Orquídeas en dónde se realiza una obra, en el lugar se escucharon varias explosiones, incluso estas personas lanzaron bombas molotov, cortaron cartucho y encañonaron a unos trabajadores, así lo denunció la presidenta de Comité Directivo de dicha colonia Lorena López González.



Agregó que una vez que realizaron esta acción, los sujetos se retiraron en varios taxis, señaló que afortunadamente no pasó a mayores, aunque hubo varios trabajadores que resultaron lesionados, quienes se tropezaron al huir del lugar para refugiarse.



Por esta situación piden la atención inmediata por parte del Gobernador Alejandro Murat y del Secretario de Seguridad Pública Ernesto Salcedo, para que garanticen la seguridad en esta colonia del municipio de Santa Lucía del Camino, pues señaló que no es la primera ocasión que se presenta un incidente de este tipo.



A pregunta expresa de que si tienen conocimiento qué grupo esta detrás de estos ataques, la presidenta de la colonia, dijo desconocer quiénes son y por ello le pide a las autoridades que investiguen para que se dé con los responsables de estos hechos, el incidente se registró alrededor de las cuatro y media de la tarde y están preparando todo para interponer la denuncia correspondiente.



Debido a esto los trabajos se encuentran detenidos y esperan que la autoridades tomen cartas en el asunto, pues reiteró que no es la primera ocasión que sucede una situación similar.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario