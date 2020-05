De no seguir con las medidas preventivas, colapsarían los SSO en la región: Jurisdicción

-Actualmente un paciente solo está utilizando un ventilador, sin embargo de no seguir con todas las medidas habría más casos y esto provocaría un colapso

Tuxtepec, Oaxaca.- En la conferencia de este miércoles el Sub secretario de Salud Hugo López Gatell señaló que en Oaxaca, se espera que el pico de contagios sea entre el 9 y 11 de junio, situación que podría complicarse en la región si no se siguen con todas las medidas en la región, ya que de aumentar los casos, podrían colapsar los Servicios de Salud en esta jurisdicción.

El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3, Moisés Montalvo Asprón, dijo que actualmente se tienen a 1 paciente entubado, por lo tanto la importancia de no bajar la guardia, “si bajamos la guardia, y salimos a las calles en estos momentos, vamos a tener brotes importantes que lamentar, en la última semana, la primera semana de junio, si bajamos las medidas las medidas, vamos a colapsar los servicios de salud”, reiteró.

Agregó que aunque todavía hay 11 ventiladores disponibles para quienes salgan positivo a este padecimiento, de bajar la guardia se podría tener un repunte mayor, llevaría al colapso de los servicios de salud.

Y es que diariamente van en aumento los casos positivos en el estado, en la región hasta el corte de este miércoles suman ya 79 casos, de éstos 69 están concentrados en Tuxtepec, siendo el segundo municipio con más casos, encabezando la ciudad de Oaxaca.

