Crisis en el ISSSTE de Huajuapan por covid, personal confronta a jurisdicción

-La muerte de una paciente, provoca aislamiento de personal y suspensión de servicios.

-Médicos se inconforman porque no le han practicado la prueba a pesar del riesgo en que estuvieron.

Santiago Méndez Agama

Tuxtepec, Oax.- La muerte de una mujer de 85 años por covid19, ha provocado una seria crisis en el hospital del ISSSTE de Huajuapan de León, pues varios médicos y trabajadores de ese hospital han sido puestos en cuarentena, pero además han denunciado que pese al riesgo que tuvieron, no se les ha practicado la prueba, como lo han dicho los Servicios de Salud de Oaxaca y han confrontado en redes sociales a la Jurisdicción Sanitaria 05 y a la dirección del hospital por la falta de mecanismos de protección.

El pasado 13 de mayo una mujer de 85 años se presentó en le clínica hospital del ISSSTE de esta ciudad de la mixteca, para ser atendida por una picadura de un alacrán, los médicos le dieron la atención correspondiente a su padecimiento, sin embargo, no mejoró y al contrario al pasar de las horas presentó insuficiencia respiratoria, por lo que le practicaron la prueba del covid. Lamentablemente la paciente falleció tiempo después.

La prueba realizada resultó positiva, pero los servicios de salud dieron a conocer el resultado hasta 5 días después. Eso encendió los focos rojos en el hospital y según versiones de las autoridades alrededor de 30 trabajadores de salud, entre médicos, enfermeras y otros servicios, fueron puestos en cuarentena, lo que obligó a suspender los servicios de ese hospital, solo atendiendo urgencias.

La jurisdicción sanitaria número 5, informó que a 4 médicos que tuvieron contacto con la paciente se les práctico la prueba del covid19 y que se encuentran en espera de los resultados, pero este jueves mediante redes sociales y medios de comunicación de esa zona, los trabajadores del ISSSTE denunciaron que a ninguna persona se le ha practicado esa prueba como lo informaron las autoridades.

En su comunicado exigieron a las autoridades de salud en estado y a la dirección del hospital que les dote de las herramientas necesarias para la atención a pacientes con sintomatología de covid19, pues en repetidas ocasiones desde el pasado 15 de abril han denunciado que no cuentan con el equipo necesario para hacer frente a la pandemia.

Hoy el Hospital del ISSSTE de Huajuapan no está dando servicio a los derechohabientes, solamente a los casos de mayor urgencia y se encuentra envuelto en una crisis y en una confrontación no solo con su directora, sino con los Servicios de Salud de Oaxaca por no haberles practicado la prueba a los médicos y enfermeras que estuvieron en contacto con la paciente y por no contar con los insumos para atender la pandemia.

