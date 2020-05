Confirma edil de Oaxaca de Juárez fallecimiento de dos policías municipales por Covid-19

-Advirtió a la población que el mercado de abastos es una zona de alto contagio y que las personas que acudan a ese lugar, lo harán bajo su propia responsabilidad

-Se incrementarán las acciones en los cinco filtros sanitarios en el mercado de abastos para reducir la cadena de contagio

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente Municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín, confirmó que dos elementos de la policía municipal han fallecido por Covid-19 en los últimos días y también dijo que hay dos elementos más que dieron positivo a esta enfermedad.

El primer elemento que falleció tenían 54 años de edad y 27 años de servicio, quien padecía una enfermedad crónica, el segundo elemento tenía 47 años y 7 de servicio, éste últio dijo el edil, rechazó la atención médica, uno de los positivos tiene 45 años con 14 años de servicio se encuentrsa grave en un hospital, el segundo caso positivo es una mujer de 38 años y once de servicio, ella se encuentra aislada en su domicilio.

García Jarquín mencionó en un video que subió a las redes sociales, que el mercado de abastos es una zona de alto contagio y advirtió que las personas que acudan a ese lugar se están exponiendo en sobre manera a contagiarse de Covid-19, pues en ese lugar no han querido acatar las medidas de prevención.

En ese sentido el edil manifestó que se reforzarán los filtros sanitarios que se ubican en las inmediaciones del mercado de abastos, con la intención de detener la cadena de contagio y advirtió que quien se acerque a ese lugar lo hará bajo su propia responsabilidad, por ello pidió a la población a que acaten las medidas de prevención para evitar más contagios y muertes por esta enfermedad.

Asimismo indicó que desde el principio de la pandemia, se colocaron cinco filtros de control sanitario en el mercado de abastos, sin embargo debido a que 140 elementos fueron aislados por formar parte de los grupos vulnerables y lamentó que la movilidad en esa zona no ha disminuido a pesar de los esfuerzos que han realizado.

Finalmente mencionó que estos últimos días han sido difíciles para los capitalinos, pues en es los tres reportes recientes, se han confirmado ciento un nuevos casos y una defunción, registrando en total 172 casos y 13 fallecimientos, tan solo en la capital.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario