Colocan filtro en Viguera para evitar más contagios por covid-19

-El objetivo es que las personas tomen conciencia y así evitar más casos

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- A partir de las 9 de la mañana este jueves, ciudadanos y autoridades de Viguera, en la capital oaxaqueña, colocaron un filtro para evitar posibles contagios de Covid-19 en el municipio.

Esto después de que se rumoraba que no estaban dejando entrar a personas que no fueran de este lugar, sin embargo solo están tomando medidas como el correcto uso del cubrebocas a quienes transitan por esta zona.

Así mismo, dijeron que su objetivo es que las personas hagan conciencia sobre la situación que se esta pasando actualmente, debido al incremento considerable de casos en Oaxaca.

Aún no se sabe a que hora cerraran este filtro, pero continuarán durante las próximas horas.

