Aprehenden a hermanos Villaseca, dirigentes de la CATEM joven en Oaxaca

-Eran buscados por diversos delitos y se encontraban prófugos de la justicia.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca. – La tarde de este jueves se movilizaron transportistas de la capital oaxaqueña, debido al reporte sobre la detención de sus dirigentes.

Mediante redes sociales se dio a conocer que Juan Yavhe e Iván Luis Villaseca, dirigentes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) joven junto con otras cuatro personas más, habían sido detenidos por elementos de la Fiscalía General de Oaxaca y la Secretaria de Seguridad Pública, tras haber sido libradas ordenes de aprehensión.

Este hecho ocasionó que mototaxistas agremiados, bloquearan por unos momentos los accesos a Plaza Bella, así como el parque del amor y la carretera federal 175, en el crucero de La Experimental en San Antonio de la Cal.

La detención de los líderes se dio a la altura de la gasera de Santa María el Tule, según testigos en el lugar al momento de la aprehensión, hubo detonaciones de arma de fuego de ambos lados, hiriendo a uno de los acompañantes de los líderes transportistas.

Los hermanos Villaseca eran buscados por diversos delitos, el último cometido en marzo pasado cuando se encontraban cenando en las taquerías frente a la terminal de autobuses de oriente ADO, y tras discutir con dos jóvenes, estos los golpearon, encañonaron e hirieron a uno en la pierna por disparo de arma de fuego.

Así mismo en enero de este año, la residencia de los hermanos fue cateada por personal de la Fiscalía General del Estado luego de una balacera entre transportistas en Santa Lucía del Camino, donde se aseguraron animales exóticos y vehículos con reporte de robo.

Cabe hacer mención que había estado circulando en varios medios de comunicación que los ahora detenidos, pertenecían al sindicato libertad, a lo que su dirigente Guadalupe Díaz Pantoja, líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México (CLTM) aclara que los hermanos Villaseca no pertenecen a la Confederación que ella dirige, sino que son de la llamada CATEM joven, por le que exigió una disculpa pública.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario