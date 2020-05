Vuelven a protesta muebleros en Oaxaca, siguen sin recibir apoyos de las autoridades

-Advierten que en caso de seguir sin recibir una respuesta por parte del gobierno municipal, bloquearán calles de la capital

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- De nueva cuenta vendedores de muebles de la ciudad de Oaxaca, se manifestaron para denunciar una vez más la falta de apoyos por parte de las autoridades estatales, federales y municipales, pues aseguran que desde que les pidieron que no se instalaran en las calles, no han recibido ningún tipo de ayuda.

El Secretario General de la organización “Por un Nuevo Oaxaca”José Francisco Jiménez Gutiérrez, dijo que los apoyos que les prometieron consiste en el programa de empleo temporal y despensas, los cuales no han recibido, por ello es que decidieron manifestarse de nueva cuenta para exigir una respuesta a sus demandas.

Agregó que en caso de que las autoridades sigan sin apoyarlos, intensificarán sus medidas de presión, entre ellas se encuentra el bloquear algunas calles y avenidas de la capital oaxaqueña y es que aseguran que ya han entregado oficios a las autoridades y aún así siguen sin ser tomados en cuenta para los apoyos.

Asimismo indicó que han visto cómo salen las camionetas llenas de despensas supuestamente para ayudar a las colonias y agencias de la ciudad de Oaxaca, pero afirma que han visto que esos apoyos van para los amigos y compadres de las autoridades municipales de la capital.

En esta situación se encuentran alrededor de 250 personas que se dedican a la venta de diversos productos, quienes se encuentran desesperados por la falta de apoyos, pues al no poder vender sus productos, han dejado de generar ingresos para mantener a sus familias.

