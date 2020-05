Urgente aplicar pruebas de la COVID-19 a personal de salud: Congreso Local

-Recomienda realizar, inmediatamente, análisis del virus a familiares de trabajadores de la salud con resultado positivo.

-También, declarar cuarentena en los hospitales Regional de Alta Especialidad y Comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo.

San Raymundo Jalpan, Oaxaca. 20 de mayo de 2020.- En la sede del Poder Legislativo fue propuesto exhortar al Gobierno del estado y a la Secretaría de Salud de Oaxaca (Sso) para que realicen, de manera inmediata, pruebas de detección de la COVID-19 a trabajadores de la salud y sus familiares, con el objetivo de evitar al máximo la propagación del virus en dos nosocomios en donde existen casos de transmisión.

En la proposición con punto de acuerdo impulsada por el legislador, Saúl Cruz Jiménez, pide la realización inmediata de pruebas de detección de la enfermedad a personal médico y administrativo que labora en los hospitales Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y Comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo, garantizando la atención necesaria en caso de resultados positivos.

El documento solicita aplicar el mismo procedimiento a familiares del personal de salud que se ha visto afectado por el virus SARS-CoV-2, y brindar la atención médica oportuna. También, se busca que la autoridad correspondiente, emita una declaratoria de cuarentena en ambas unidades médicas.

Respecto a las gestiones administrativas, el planteamiento legislativo enfatiza que el Gobierno del estado debe respaldar al personal de salud, en cualquier trámite que garantice la confianza de esa plantilla laboral, en el desarrollo de su trabajo, y en la seguridad social, no sólo de cada trabajador, sino también para sus familias.

La necesidad de salvaguardar la salud y tranquilidad del personal sanitario, resulta imperativo ante la evidente crisis sanitaria, en la cual, personal médico, de enfermería y administrativo, día a día arriesgan su vida y la de su familia para brindar atención humana, cálida, oportuna y eficaz, aún bajo las precarias condiciones del sector salud, subraya el exhorto.

El legislador, con datos de la Sso, subrayó el incremento de contagios registrados, por ejemplo, el día 18 de mayo, cuando se reportaron 161 nuevos casos de la enfermedad, lo que deja a la entidad con un total de 606 casos de contagio confirmados, 245 de los cuales permanecen activos, 285 se han recuperado y, lamentablemente, 76 personas han perdido la batalla frente a esta nueva epidemia que azota al mundo.

Ante las estimaciones de especialistas sobre la prolongación de la epidemia, el exhorto legislativo considera urgente que el Gobierno del Estado garantice óptimas condiciones laborales para el personal del sector salud, y se satisfagan las peticiones urgentes de médicos, enfermeras y trabajadores de las unidades de salud para contar con los insumos necesarios en su actividad.

