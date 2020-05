Sube a 743 casos y 85 fallecimientos por covid en Oaxaca

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Al corte de este miércoles hay 743 casos confirmados de covid-19 y 403 en espera de resultados por laboratorio y 85 decesos.

Los Servicios de Salud de Oaxaca reportaron 51 casos nuevos a nivel estatal, en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec se reportan 79 casos positivos y 17 defunciones.

La ciudad de Oaxaca de Juárez, reporta 16 nuevos casos positivos y un nuevo fallecimiento por Covid-19.

El municipio de Reyes Etla, reporta su primer caso positivo por Covid-19.

En el caso de Santa Cruz Xoxocotlán, reporta 3 nuevos casos positivos y su tercer fallecimiento por Covid-19. Haciendo un total de 47 casos y 3 fallecimientos, hasta el momento.

Santa Lucía del Camino, reporta un nuevo caso positivo por Covid-19. Total 27 casos.

Hasta el momento la capital, Atzompa, Zaachila y Tuxtepec registraron mayor número de contagios.

