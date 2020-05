Solicitó SSO refuerzo de personal a INSABI

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante la disminución de la plantilla médica en la entidad por la pandemia del Covid-19, los Servicios de Salud de Oaxaca solicitaron a la federación la contratación de 300 médicos, enfermeras, entre otros trabajadores de la salud para enfrentar la contingencia en Oaxaca.

Así lo confirmó el Subsecretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, quien indicó que se envió la petición al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) de al menos un equipo de 300 profesionales de la salud, pero aún no reciben respuesta.

El funcionario indicó que el salario de los nuevos médicos, que podrían ser de otros estados, los realizará el gobierno de México y no el gobierno del estado.

Al corte técnico diario de los Servicios de Salud de Oaxaca de este 19 de mayo, la autoridad informó que en la entidad se registran 151 profesionales de la salud enfermos de Covid-19, 62 de ellos médicos, 74 del área de enfermería y 15 trabajadores afines.

Esta baja se suma al de otro grupo numeroso de trabajadores que dejaron de laborar por pertenecer al grupo vulnerable por edad o algún padecimiento crónico.

