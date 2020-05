Presidente de Tuxtepec en cuarentena, Director de Desarrollo social da positivo a covid

-Pidió aislarse a quienes tuvieron contacto con el Funcionario en los últimos 7 días

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de las redes sociales el Presidente Municipal de Tuxtepec Fernando Bautista Dávila dio a conocer que se va a aislar, ya que este martes el Director de Desarrollo Social dio positivo a covid-19, y ya recibe atención médica.

Hizo un llamado para que todos los que tuvieron contacto con el funcionario municipal en los últimos 7 días, se aíslen, y así evitar que sean más los casos que se reporten en este municipio, que hasta ahora ocupa el segundo lugar en casos a nivel estado.

Por esta situación, al tener contacto con el Director, el Presidente municipal decidió aislarse para evitar más contagios de covid 19, y pidió seguir tanto a funcionarios como a la ciudadanía además con las recomendaciones que emiten los Servicios de Salud de Oaxaca, como son el distanciamiento social, el uso correcto del cubrebocas, así como el lavado frecuente de manos.

En su mensaje en las redes sociales, señaló que después de este aislamiento seguirá con las actividades de manera normal, además agradeció al personal que ha estado trabajando a cumpliendo con todas las recomendaciones.

El mensaje se lee así:

“Quiero iniciar este mensaje con un agradecimiento a todo el personal del Ayuntamiento, que a pesar de esta emergencia ha estado al frente cumpliendo con sus responsabilidades, y en varias ocasiones hacen un esfuerzo sobre humano para cumplir con la ciudadanía.

En la batalla contra el coronavirus, nadie está exento de contraer la enfermedad. Los compañeros que están en la línea de fuego merecen nuestro reconocimiento, son un ejemplo del peligro al que la población está expuesta.

El día de ayer, fue confirmado de COVID-19 el director de desarrollo social del gobierno municipal, quién ya recibe atención médica, por lo que todo su equipo de trabajo y los que tuvieron cercanía con el en los últimos 7 días, deberán aislarse de manera preventiva, lo que indiscutiblemente también incluye al presidente municipal.

Esta es la forma en que debemos actuar todos para romper la cadena de transmisión, por lo que hemos tomado la decisión de someternos a los protocolos del sector salud y nos pondremos en aislamiento preventivo en casa.

El COVID-19 es una enfermedad, no hay porque avergonzarse o tratar de ocultar si se padece, al contrario, hay que decirle a los que normalmente conviven con nosotros para que en su caso también se aíslen.

Amigas y amigos, el COVID-19 existe, es una enfermedad terrible dicho por los que la han padecido y superado, y el virus hoy puede estar en cualquier lado, les pido que cuiden a sus adultos mayores, cuidándose ustedes mismos.

Sigamos extremando precauciones, con el distanciamiento social, usar Cubrebocas de manera correcta y lavarse las manos continuamente son las medidas que recomiendan los expertos en salud porque el virus circula entre la población. Muy pronto entraremos a la nueva normalidad, vamos a salir de esta, pero mientras tanto No salgas de casa, si no es extremadamente necesario”.

