Por Covid, serán repatriados por lo menos mil emigrantes Mexicanos que se encuentran en EU

Josecardenas.com

Más de mil emigrantes mexicanos que se encuentran de manera ilegal en los Estados Unidos serán repatriados en los próximos días en ochos vuelos, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

El Gobierno de México acordó con el Gobierno de Estados Unidos la repatriación de más de mil connacionales, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Un total de ocho vuelos saldrán de las ciudades de San Diego, California (cuatro vuelos) y Brownsville, Texas (cuatro vuelos), los días 19, 22, 26 y 29 de mayo con destino a la Ciudad de México.

El objetivo es repatriar de manera digna, segura y ordenada hasta 133 mexicanos por vuelo y facilitar el regreso a sus lugares de origen, destacó la Cancillería.

Esta operación se llevará a cabo en apego a la normatividad vigente y a los estándares sanitarios establecidos en cada país durante la pandemia del Covid-19.

A su llegada a México, el Instituto Nacional de Migración recibirá a los connacionales para expedirles un certificado de repatriación y asistirlos para el regreso terrestre a sus estados de origen.

Las autoridades estadounidenses llevarán a cabo los protocolos sanitarios para la detección temprana de síntomas de Covid-19. Solamente podrán abordar el vuelo aquellas personas que no presenten síntomas o se encuentren asintomáticas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario