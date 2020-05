Piden policías de Oaxaca de Juárez a autoridades que dejen de ocultar información sobre compañero fallecido

Afirman que tienen el certificado de defunción el cual señala que el policía municipal falleció con síntomas sospechosos de SARS-COV2



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Policías del municipio de Oaxaca de Juárez, piden a las autoridades que dejen de ocultar información sobre el fallecimiento de un elemento de la corporación hace unos días, el cual afirman murió por Covid-19 y que para comprobarlo tienen el certificado de defunción, el cual dice que es sospechoso de SARS-COV2.



Este certificado dijo Petrona Constancia Gutiérrez Lucas quien es elemento de la corporación, fue emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además dijeron que falleció a las seis de la tarde y a las once de la noche ya lo habían cremado, que en caso de que hubiera fallecido por otro padecimiento, hubieran entregado el cuerpo a sus familiares.



Otra denuncia que han hecho los policías municipales, tiene que ver con equipamiento que les prometieron y que hasta el momento no les han dado, mencionaron que hasta el momento solo les han dado impermeables a algunos elementos, además dijeron que hace falta que les entreguen chamarras y fornituras.



Del equipamiento para evitar contagios de Covid-19, dijeron que el lunes llegó un paquete de cubrebocas y solo les dieron un cubre bocas desechable a cada elemento y una careta de las más sencillas, en caso de que las autoridades continúen sin darles el material que necesitan, podrían iniciar un paro de brazos caídos.

