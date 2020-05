Payasos y sonideros de Tuxtepec, exigen apoyos

-Realizan colecta en el malecón, para apoyar a las familias de este sector

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a la contingencia que se vive en el país, y que sin duda ha afectado a varios sectores, los payasos y los sonideros de Tuxtepec se dieron a la tarea de realizar una colecta de víveres debido a que al no haber eventos no tienen ingresos, los que ha complicado su situación económica.

Por lo tanto este miércoles se concentraron el malecón para solicitar el apoyo de los ciudadanos, y lo recolectado será repartido entre los DJs, perifonistas, payasos, así como sonideros, y otros más que pertenecen al mismo sector.

Uno de los afectados, Mateo Temix informó que decidieron unirse debido a que la situación en la que viven es muy delicada, por lo que este día optaron por solicitar el apoyo de la población, ya que son alrededor de 130 los que están en una situación complicada.

Esta es la primera vez que realizaron esta colecta, pero no descartaron que más adelante continúen con esta actividad, para seguir apoyando a los sonideros y payasos

Este es otro sector que decidió solicitar apoyo, al igual que los taxistas, fotógrafos, grupos musicales, quienes en su momento ya lo hicieron.

