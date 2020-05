No existen condiciones para regreso a clases en Valle Nacional: Edil

-Dijo que el 70% de los maestros son de fuera y que no expondría a los niños a un contagio

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca. – El presidente municipal de Valle Nacional Rey Magaña García, informó que hasta el momento no existen las condiciones para el regreso a clases debido a la Contingencia que se vive en el país, así lo dio a conocer luego de sostener una reunión con el magisterio para tratar este asunto que mantenía preocupado a los padres de familia de este municipio.

Y es que abundó que la Sección 22 le ha notificado que el 70% de los maestros son originarios de otros municipios, en donde se encuentran en confinamiento por lo que aseguró que sería un riesgo para el alumnado la llegada de estos maestros a las aulas, por lo que dijo que el aislamiento debe seguir para mantener en cero los casos de COVID-19.

Así mismo comentó que por ningún motivo se pondrá en riesgo la salud de la niñez Vallense, por lo que indicó que está a la espera de que el Gobierno Estatal decrete el fin del ciclo escolar, ya que reiteró que la Contingencia podría extenderse y exponer a los alumnos, sería un peligro para ellos.

Así mismo mando un mensaje a los padres de familia y pidió estar atento a las recomendaciones del IEEPO sobre la situación que concierne a la educación de sus hijos, así también exhortó a los maestros a crear estrategias para que de una u otra manera los niños puedan tener clases de manera segura manteniendo la sana distancia para que los niños y jóvenes no se retrasen en cuanto al conocimiento que ejercen en las escuelas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario