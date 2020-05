Laboratorio particular se suma a la detección de casos por COVID-19: SSO

-Pruebas positivas realizadas por una empresa privada autorizada se sumaron a las estadísticas oficiales de los SSO

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax, 19 de mayo de 2020.- El secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, informó que hasta el momento en la entidad sólo dos laboratorios están acreditados ante el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos “Doctor Manuel Martínez Báez” (InDRE) para la toma y análisis de muestra de COVID-19, estos son: el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) de Oaxaca y la empresa privada Laboratorios Juárez.



En el caso de Laboratorios Juárez, ésta fue autorizada para la toma y análisis de muestra de COVID-19 hace tres semanas. La autorización la recibió por parte del InDRE al verificarse que cumple con los estándares de calidad, la metodología científica, parámetros, infraestructura y recursos humanos capacitados, lo cual avala que esta empresa puede realizar el diagnóstico de la presencia del virus con total confiabilidad y criterios unificados a los del LESPO.



Casas Escamilla informó que recientemente el Gobierno Federal anunció que deben sumarse los registros de casos positivos del nuevo coronavirus de los laboratorios privados autorizados a la plataforma del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratoria Viral (Sisver) de la Secretaria de Salud Federal. Es por ello que el lunes 18 de mayo se dio inicio a este proceso, lo que resultó en un incremento exponencial de los casos positivos confirmados.



Detalló que de los 161 casos nuevos de COVID-19 en Oaxaca reportados este lunes 18 de mayo, 105 corresponden a pacientes que se realizaron la prueba en el laboratorio privado desde que éste obtuvo la certificación a nivel nacional; es decir, se trata de casos acumulados a lo largo de tres semanas.



El Secretario de Salud precisó que el aumento de las estadísticas continuará, ya que este martes 19 de mayo se notificará al Sisver más casos positivos reportados por la empresa privada, y que este proceso de integración será continuo a partir de ayer.



El funcionario hizo énfasis en que la dirección de Regulación y Fomento Sanitario de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) lleva a cabo un plan extraordinario para la verificación de laboratorios, farmacias, funerarias y tiendas de autoservicio, para vigilar que se cumpla con los lineamientos y protocolos establecidos, y que no se cometan delitos contra la salud pública.



Ante esto, señaló que en caso de que laboratorios no certificados anuncien la prueba para detectar el virus, la población podrá hacer su denuncia a las oficinas de Regulación Sanitaria o al teléfono 516 38 22. Asimismo, aclaró que la institución no está impidiendo que empresas privadas realicen el diagnóstico, sino que su labor es verificar por todos los medios que se cumplen con los estándares y con el proceso de reconocimiento de calidad para evitar fraudes y daños a la salud.

