Insistencia de médicos para acatar medidas de prevención, principal molestia de habitantes de La Joya: Presidente de Jacatepec

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Uno de los factores por el que los habitantes de la comunidad de “La joya” pidieron el cambio del personal de la unidad de salud, fue porque una de ellas era muy insistente con la población para que acataran las indicaciones de prevención para evitar contagios de Covid-19, informó el Presidente Municipal de Santa María Jacatepec Victor Raul Hernández López.

Por ello el personal de dicha unidad será cambiada, pues fue uno de los acuerdos que se dieron entre la autoridad municipal y los habitantes de la comunidad, esto luego de varias horas de diálogo, serán las autoridades de salud las que se encarguen de convencer a las personas que vayan a ser asignadas a ese lugar, sobre todo por el temor que pueda existir por los hechos que se dieron en ese lugar.

El edil relató que los habitantes pidieron que se retiraran los elementos de la Guardia Nacional, además a las personas que fueron a la comunidad a dialogar, les quitaron los cubre bocas bajo el argumento de que esta enfermedad no existe y que es un invento del gobierno.

Y es que la molestia de la población se dio porque los familiares de la persona que falleció, es que se contabilizó como una defunción por Covid-19 y ellos argumentan que el deceso se dio porque se le había diagnosticado Salmonelosis, sin embargo el reporte del laboratorio estipula que dio positivo de SARS-COV2, es decir Covid-19.

Por esta situación fueron retenidas varias personas del gobierno municipal y las personas que atienden el centro de salud, quienes fueron liberadas luego del diálogo que tuvieron ambas partes, en ese sentido el edil comentó que al parecer nadie procederá de manera legal por estos hechos.

