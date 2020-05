Hospitalizan niño de 6 años en la Mixteca por estado critico de Covid 19

-Infante de seis años es internado en el Hospital de la Niñes Oaxaqueña ante un cuadro grave por coronavirus.R

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax. -La Jurisdicción Sanitaria 05 informo que el niño de apenas seis años, originario de Asunción Nochixtlán, presenta sintomatología de fiebre muy alta y no a cedido ante ningún tratamiento.

El coordinador del área epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria 05 en la Mixteca, Ernesto Orduña Ruiz, expreso que la población infantil es muy vulnerable, por lo que pide que se mantengan bajo vigilancia y resguardo ante algún posible síntoma.

El médico expresó que hasta este momento el recién nacido diagnosticado con coronavirus y la niña de dos años de edad en Huajuapan están saliendo de la enfermedad. Sin embargo, el niño originario de Asunción Nochixtlán tiene un cuadro complicado ya que aunque es grave pero no se le ha detectado ninguna comorbilidad.

“Hemos sido muy reiterativos en que la sintomatotología en los menores de 15 años puede ser muy leve, pero esto no descarta que una persona en estos rangos de edad se pueda complicar”. Dijo que la población está muy confundida en el sentido de la nueva normalidad , por lo que pidió a los padres de familia a seguir en el confinamiento con los niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con alguna cormobilidad, pues, son población en riesgo y si la enfermedad no se trata como se debe puede ser mortal.

“Seguimos insistiendo en las jornadas de la sana distancia, ya que esta se cocluye hasta el 30 de mayo, seguiremos realizando acciones referentes a este tema, desde el lavados de manos, uso correcto del cubrebocas, evitar contacto con personas por medio de saludos de mano o beso, eh invito a no salir de casa a modo de no ser extremadamente necesario y para evitar las actividades no esenciales” recalcó.

