Habitantes de Jacatepec, corren a personal médico por haber diagnosticado un caso de covid

-Autoridades municipales, policías y personal de salud, estuvieron retenidos por más de 12 horas

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras estar casi 12 horas retenidos en la comunidad de La Joya, los funcionarios municipales de Jacatepec, policías, así como personal de la unidad de salud, fueron liberados; esto tras aceptar la petición de los habitantes de la comunidad que fue la de cambiar al personal de salud adscrito al centro de la Joya.

Entrevistado vía telefónica, tras la reunión el Coordinador de Atención Regional Víctor Virgen Carrera, señaló que los habitantes solicitaron el cambio del personal que labora en la unidad médica y que son una enfermera y la responsable de dicho centro, siendo en un plazo de 15 días que reinstalen a un nuevo personal.

Por su parte el Presidente Municipal Víctor Raúl Hernández López, dijo que los habitantes siguen en la insistencia de que el familiar no murió de covid, sin embargo esto no les impedirá de que en todo el municipio se sigan realizando las acciones necesarias para evitar más contagios, por lo que hizo un llamado a su comunidad a seguir con estas medidas.

Cae hacer mención que por momentos hubo algunos jaloneaos y golpes entre los habitantes con las autoridades, sin embargo no pasó a mayores y tras varias horas se logró liberar a las personas retenidas.

