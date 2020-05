Golpean a Jalisco Covid-19 y alcohol adulterado, registran 106 intoxicados

Excelsior

Dos nuevos casos de intoxicación por alcohol adulterado, o no apto para el consumo humano, se estudian en el municipio de Ciudad Guzmán Jalisco, con lo que se contabilizan 106 personas afectadas en Jalisco.

Una mujer de 28 años fue dada de alta y un hombre de 44 años, quien continúa hospitalizado, se encuentra estable, pero con un daño severo en su visión y su condición se mantiene en evaluación por especialistas del área de oftalmología, informó la Secretaria de Salud Jalisco.

La dependencia informó que se analiza una muerte sospechosa por ingesta de alcohol. Un hombre de 33 años, vecino del municipio de Juanacatlán, quien padecía alcoholismo crónico y cuya muerte fue reportada como una congestión etílica, se investiga bajo el protocolo epidemiológico.

Del total de las 106 personas afectadas asociadas al consumo de alcohol presuntamente adulterado, 58 han sido dadas de alta, 43 han fallecido y cinco continúan hospitalizadas en diversas instituciones de salud.

La mayor cantidad de intoxicados por consumo de bebidas adulteradas o alcohol no apto para consumo humano, se han presentado en los estados del sur de la entidad, la mayoría en Tamazula y Mazamitla, donde se acumulan 83 afectados.

En estos municipios han sido dadas de alta 51 personas, 29 han fallecido y tres continúan hospitalizados en condiciones grave y muy grave.

En Zapotlanejo han fallecido dos personas y otras dos salieron del hospital por alta médica. En tanto en Chapala de los 16 casos, 11 murieron, cuatro recibieron alta del hospital y un paciente continúa internado en condición grave.

En Jocotepec se ha reportado un deceso mientras en Tlajomulco de Zúñiga una persona fue dada de alta y otra encuentra hospitalizada y es reportada grave. Hasta este martes, 12 municipios de Jalisco presentan casos de intoxicación por alcohol adulterado.

