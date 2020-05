Gobierno de Tuxtepec refuerza operativo para que negocios no esenciales continúen cerrados

-Los casos positivos de Covid-19 van en aumento, es necesario obedecer las medidas preventivas de sanidad instruidas por los gobiernos estatal y federal

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Comercio del Ayuntamiento de Tuxtepec, Jimmy Davis Santos Sánchez, informó que con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, funcionarios de la Jurisdicción Sanitaria 03, distintas áreas del Gobierno Municipal encabezaron esta mañana el operativo para exhortar a propietarios de comercios con actividades no esenciales a no subir cortinas pues en este momento sería un gran error pues provocaría un peligroso aumento de contagios y muertes por Covid-19.

Esta acción se llevó a cabo en la avenida Independencia, 20 de Noviembre, bulevar “Ávila Camacho”, luego de que se diera a conocer que el pasado 18 de mayo algunos municipios del estado de Oaxaca en los que no se han presentado casos ni colindan con municipios donde sí hay presencia del virus podrían reiniciar algunas actividades no esenciales, pero Tuxtepec no está en esta lista de los “municipios de la esperanza” pues la curva de infectados por coronavirus se está incrementando de manera considerable, impidiendo que el sector comercial no esencial reabra sus puertas.

“Es necesario que hagamos conciencia de que lo que suceda dependerá de cómo podamos contener la pandemia; tenemos que dejar claro que esta actividad no es una represión en contra del sector comercial, es difícil porque la gran mayoría tiene gastos de renta, luz, empleados, pero se tiene que acatar, es instrucción de las Secretaría de Salud del Gobierno Federal y Decreto del Gobierno del Estado vigente al 30 de mayo que tiene como objetivo evitar la propagación del Covid-19 de la ciudad hacia colonias, comunidades e incluso a otros municipios”, enfatizó.

Reiteró que algunos comercios comenzaron a abrir sus puertas propiciando que la población regrese a las calles a realizar compras que no son de primera necesidad, convirtiendo al centro de Tuxtepec en foco de contagio del Covid-19, por ello, invitó a la población quedarse en casa y al distanciamiento social ya que son la base para que se pueda pensar en la reapertura pero de manera escalonada.

Jimmy Davis Santos comentó que a la par de este operativo, el Gobierno Municipal está realizando otras actividades de, tales como que en los bancos se guarde la sana distancia, perifoneo invitando a acatar las medidas de prevención, sanitización de vehículos del transporte público y particulares en los accesos a la ciudad, instalación de lavamanos, túneles sanitarios y entrega de ayuda alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad, entre otros.

