Gobierno de San Jacinto Amilpas sigue realizando acciones concretas que benefician a su población en esta contigencia de Covid-19

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobierno de San Jacinto Amilpas en coordinación con la Secretaría de Salud realizan campaña de concientización municipal en 3 colonias, las cuales fueron: Nuevo México, Jardines de la Primavera y Casco Municipal.

Está campaña fue gestionada gracias a la Dirección de Salud Municipal y constó de concientización sobre Covid-19, entrega de cubrebocas, entrega de vitaminas a adultos mayores y niños.

De la misma forma visitaron comercios, casas y e interceptaron transeúntes manteniendo la sana distancia y teniendo medidas de cuidado y precaución.

Está acción benefició a 700 habitantes, personal de Secretaria de Salud, también instruyó y capacitó sobre el tema de Covid-19, atendieron las dudas e hicieron recomendaciones a diferentes personas.

La Presidenta Municipal Yolanda Santos Montaño comentó que está acción es de gran importancia ya que ayuda a qué población realmente se de cuenta sobre la situación que estamos viviendo y apoya al plan de acción sobre está contigencia que hemos venido implementado y que ha dado gran resultado, pues hemos beneficiado a nuestra población con sanitizaciones, medicinas para diabéticos e hipertensos, comida para llevar, frutas, verduras, carne y productos de la canasta básica a precios accesibles. Entre otras actividades que junto con mi equipo hemos sacado adelante exitosamente.

