Funcionarios de Murat dan positivo a Covid, el gobernador se aplica la prueba y se aísla

Los contagiados son el secretario particular del gobernador y los titulares de SEDAPA y de la SECTUR



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- Varios colaboradores del Gobernador Alejandro Murat han dado positivo a Covid-19, entre ellos el secretario particular Alejandro Nassar Piñeyro, el Secretario de SEDAPA Gabriel Cué Navarro y el Secretario de Turismo Juan Carlos Rivera Castellanos, por ello el mandatario estatal tomó la decisión de aislarse como medida de prevención.



Fue el propio gobernador quien la noche de este martes 19 de mayo, quien confirmó que su secretario particular había dado positivo a la prueba de Covid-19, motivo por el cual se realizó la prueba para detectar si también está contagiado o no, sin embargo tomó la decisión de aislarse como medida de prevención para evitar contagiar a más personas.



En el caso de los titulares de la SEDAPA y de la SECTUR, esta información no se ha confirmado de manera oficial por parte de las dependencias ni por parte del gobierno del estado, aunque fuentes al interior confirman que ambos secretarios dieron positivo de Covid-19.



Y es que los contagios en la ciudad de Oaxaca se han incrementado de manera alarmante, pues en tan solo dos días se han contabilizado 85 nuevos casos, en lo que se refiere a Tuxtepec, el presidente municipal Fernando Bautista Dávila informó que el Director de Desarrollo Social dio positivo de Covid y también se aisló de manera preventiva.

