Fallece Juez, victima de covid 19 en Salina Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Este martes se dio a conocer el fallecimiento del Juez Alejandro Acevedo Zarate, quien se encontraba internado de gravedad tras ser diagnosticado con covid19.

Quién fuera juez de control del juzgado con sede en Salina Cruz, presentó síntomas de covid y posteriormente se encontraba internado en la unida de cuidados intensivos de un hospital privado.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJO) Eduardo Pinacho, dijo que se van a endurecer las medias de apremio y de tipo preventivo en los juzgados, se van a intesificar las labores de sanitización.

Dijo que en materia de la acción judicial no esta detenida, se suspendieron labores pero la acción de la justicia continua. En todos los juzgados hay personal de guardia, la mínima posible para desahogar los casos, atendiendo los casos urgente.

