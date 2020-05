Convocan Semar y el IEEPO al concurso “El Niño y la Mar 2020”



-En esta ocasión el envío de los trabajos será de manera digital y en Oaxaca se recibirán hasta el 11 de junio en el correo electrónico [email protected]

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de mayo de 2020.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), convocan a las niñas y niños mexicanos de 6 a 12 años de edad, a participar en el XLIII Concurso Nacional de Pintura Infantil “El Niño y la Mar”, que en esta ocasión recibirá los trabajos de manera digital.

En su labor de apoyar las acciones en los tres niveles de gobierno, y como lo ha establecido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa; el director general, Francisco Ángel Villarreal, impulsa este tipo de actividades que contribuye a crear en niñas y niños una cultura de conciencia y responsabilidad con el medio ambiente.

En Oaxaca, los integrantes del jurado calificador conformado por especialistas y el representante de la 12º Zona Naval Militar con sede en Salina Cruz, evalúan la creatividad, originalidad, mensaje e interpretación en cada creación artística.

Todos los trabajos de las y los estudiantes de 6 a 12 años de edad, se deberán de enviar de manera digital, en formato jpg, con una resolución de 300 dpi (puntos por pulgada), de forma clara y legible al correo electrónico: [email protected]

Cada año se organiza este certamen como parte de los eventos conmemorativos al 1 de junio, Día de la Marina, en el objetivo de fomentar en la niñez un acercamiento a las expresiones creativas a través de la pintura, para promover por medio del arte, la construcción de una conciencia ecológica-marítima.

Los ganadores del primer lugar serán premiados con un viaje, con todos los gastos pagados por la Secretaría de Marina-Armada de México y en compañía de un familiar adulto, a la Ciudad de México y al puerto de Veracruz. Para los segundos y terceros lugares los premios consisten en diploma y un obsequio.

De acuerdo con las bases del XLIII Concurso Nacional de Pintura Infantil “El Niño y la Mar”, cuya fecha de plazo para recepción de dibujos es hasta el próximo 11 de junio, las y los interesados podrán participar con un solo trabajo (dibujo o pintura), mismo que deberá ser una idea original.

Únicamente podrán utilizar acuarelas, crayones, óleo, lápices de color, gises, plumones o pincelines; en papel ilustración, cartulina, cascarón o cartoncillo. La medida de la pintura será de 57 x 36 centímetros y no deberán de incluir o aparecer palabras englobadas, leyendas o texto alguno en la obra.

Para mayores informes sobre las bases de este concurso, los interesados podrán consultar la convocatoria, que para el estado de Oaxaca se cierra el 11 de junio, en la página de internet www.gob.mx/semar, o bien podrán comunicarse a los teléfonos 56 24 65 00, extensión 7686, y del interior de la República al 01 800 62 74 621.

En el IEEPO pueden llamar al número celular 951 126 79 19 o también comunicarse por medio del servicio de chat en línea en la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

La lista de ganadores se dará a conocer a través de la página de internet, a partir del 26 de junio de 2020, determinada por la información recibida de los coordinadores estatales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario