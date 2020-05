Aparecen 2 Tuxtepecanas, habían sido reportadas como desaparecidas

–Aún quedan otras mujeres que continúan sin regresar a sus hogares

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado lunes reportaron en redes sociales la desaparición de 2 jóvenes, una de Tuxtepec y una más del municipio de Loma Bonita, y tras emitir la ficha de búsqueda, este miércoles aparecieron con vida.

Una de las jóvenes que desapareció el pasado lunes por la noche fue Yegendry Estillado Barragán de 19 años de edad; la otra joven fue Flor Yuridia Reyes de 15 años, y se le vio por última vez el pasado 18 de mayo en el municipio de Loma Bonita.

Ambas aparecieron este miércoles, y se dio a conocer a través de la ficha que emite la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, sin embargo se desconoce de la situación en la que fueron encontradas.

Aunque hayan aparecido 2 mujeres, aún hay jóvenes que continúan desparecidas, como Fátima Palacios Moreno quien desapareció el pasado 2 de marzo.

Itzel González, es estudiante de la UNPA y que despareció el 14 de abril, y a pesar de que se detuvo a uno de los posibles responsables, hasta el momento se desconoce de su paradero; uno de los últimos reportes es el de Casandra Salomón quien desapareció el 6 de mayo, cuando se dirigía a una supuesta entrevista de trabajo.

Por la desaparición de estas jóvenes, están convocando a una marcha el próximo viernes con la finalidad de exigir a las autoridades que den con el paradero de estas mujeres.

