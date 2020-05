Urgente no bajar la guardia ante el COVID-19

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de mayo de 2020.- Oaxaca registró este lunes 18 de mayo, 161 casos nuevos de COVID-19, con lo que suma un total de 606 pacientes confirmados con el nuevo coronavirus, así lo dio a conocer el director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Erick Azamar Cruz.

Informó que el incremento considerable de casos se debe a que, a partir de este 18 de mayo, se comenzaron a registrar en la base de datos de la plataforma del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (Sisver) de la Secretaría de Salud, los casos confirmados del coronavirus por laboratorios privados autorizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos “Dr. Manuel Martínez Báez” (InDRE), los cuales a la fecha sumaron 105.

En representación del titular de la dependencia, Donato Casas Escamilla, el funcionario informó que las nuevas notificaciones positivas se distribuyen en 38 municipios del estado, con lo que suman un total de 106 ayuntamientos con algún registro de COVID-19.

Detalló que 204 pruebas están pendientes de resultados de laboratorio, mientras que un acumulado de 907 fueron negativas, haciendo un total de mil 717 notificaciones registradas en la plataforma Federal.

Precisó que de los casos confirmados, la mayoría se concentra en el grupo de edad de 25 a 44 años con 260 pacientes, señaló que por sexo, los hombres son el género más afectado con 346 casos, mientras que 260 mujeres han dado positivo al virus SARS-CoV-2.

Por tipo de atención -dijo- 234 han sido hospitalizados y 372 han recibido seguimiento de manera ambulatoria; de acuerdo con las instituciones, los SSO han notificado 404 casos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 93, mientras que el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 49, Pemex 11, Secretaría de Marina 15, IMSS Bienestar 26, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras instituciones, cuatro casos respectivamente.

Ante esta situación, Azamar Cruz reiteró el llamado a toda la sociedad para mantener y reforzar las medidas de prevención y sana distancia, precisó que aunque Oaxaca se encuentra en semáforo amarillo, si se desatienden las recomendaciones sanitarias, esto puede impactar de manera negativa en la salud de las familias oaxaqueñas.

Asimismo, resaltó la importancia de cuidar a los grupos vulnerables ante esta nueva enfermedad, pues presentar comorbilidades o una edad avanzada, son factores de riesgo para complicar su estado de salud si llegan a contagiarse.

Precisó que de las 76 defunciones que lamentablemente se encuentran en el registro estatal, 35 se dieron en el grupo de 65 y más años, además que la mayoría presentaba comorbilidades como diabetes, hipertensión arterial y obesidad principalmente.

Detalló que los seis decesos que se agregaron este lunes, cinco fueron de varones de 40, 52, 55, 67 y 84 años de edad, además de una mujer de 76 años.

Finalmente, dio a conocer que el personal de Salud que se ha visto afectado por el COVID-19, a la fecha suman 143 confirmados: 55 integrantes del personal médico, 73 de enfermería, 14 laboratoristas y uno más de otra área.

